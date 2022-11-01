Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Самарской области 2 ноября 2022 года

Погода решила проверить на прочность самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В ночь на среду, 2 ноября 2022 года, в регион нагрянут сильный снег и порывистый ветер.

- Ночью и днем 2 ноября 2022 года местами по Самаре и области ожидаются сильный снег, мокрый снег и метель при видимости 500-1000 метров. Возможно усиление северо-западного ветра. Его порывы достигнут 15-20 м/с. На дорогах местами могут образоваться снежный накат и гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Непогоду лучше всего переждать дома. Если буйство стихии застигнет на улице, нужно как можно быстрее найти укрытие – ближайший подъезд или подземный переход. При сильном ветре нельзя стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Машины лучше припарковать вдали от непрочных конструкций или поставить в гараж.

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