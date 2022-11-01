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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:13

Самарская таможня выявила более 2,5 млн контрафактных товаров за 9 месяцев 2022 года

Нарушителей привлекли к ответственности
Анастасия ФИЛАТОВА
С начала года мобильные группы выявили более тысячи авто, которые перевозили товары с нарушениями / Фото: Самарская таможня

С начала года мобильные группы выявили более тысячи авто, которые перевозили товары с нарушениями / Фото: Самарская таможня

Самарская таможня подвела итоги работы мобильных групп за 9 месяцев 2022 года. За это время специалисты выявили 1 214 машин, которые перевозили товары с нарушениями.

- Сотрудники таможни обнаружили более 2,5 млн единиц товаров с признаками контрафакта, около 118 тонн санкционной и 1 млн единиц немаркированной продукции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Самарской таможни, с начала 2022 года было возбуждено 312 административных и 33 уголовных дела. Речь идет о правонарушениях, связанных с ввозом и оборотом товаров.

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