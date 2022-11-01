Главе самарского Госстройнадзора Владимиру Захарину предъявили обвинения

Владимир Захарин и его подчиненные были задержали в мае текущего года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с разбирательствами в отношении главы Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина получила продолжение. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– СУ СК по Самарской области предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий руководителю Госинпекции стройнадзора Самарской области Владимиру Захарину и трем его подчиненным, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Напомним, Владимир Захарин и его подчиненные были задержаны в мае текущего года. Их заподозрили в превышении должностных полномочий.

Предполагается, что подозреваемые скрыли нарушения, выявленные при проверке ДК в поселке Глушицкий Большечерниговского района и досугового центра в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. Они проигнорировали недочеты и оформили заключение, на основании которого минстрой выдал разрешение ввод объектов в эксплуатацию. В результате реализация нацпроекта «Культура» была сорвана.

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