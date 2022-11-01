В Самаре эвакуировали людей из «Дома туризма» на улице Чапаевской

Во время ЧП никто не погиб и не пострадал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 1 ноября, в Самаре произошло ЧП. На улице Чапаевской, 201 загорелся «Дом туризма». Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия, на которых видно, что в здании работали пожарные расчеты. Судя по видео, сильного огня и задымления заметно не было.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что сообщение о возгорании поступило на пульт в 16:37. Прибывшие на место пожарные установили, что на первом этаже загорелась мебель и домашние вещи. Из здания эвакуировали 39 человек.

В борьбе с огнем участвовали 65 человек, было задействовано 17 единиц техники. В 17:00 пожар на площади 20 квадратных метров был ликвидирован. ЧП обошлось без пострадавших и погибших.

Причина возгорания устанавливается.

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