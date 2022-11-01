Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Рабочая встреча состоялась в рамках поездки в Москву. Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ

Экономика Самарской области адаптировалась к санкционному давлению. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Стороны провели рабочую встречу в Москве во вторник, 1 ноября.

– Масштабные несправедливые санкции коснулись, в первую очередь, таких технологически и промышленно развитых регионов, как Самарская область. Но сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – рассказал Дмитрий Азаров.

Валентина Матвиенко поинтересовалась ситуацией на «АвтоВАЗе». Глава региона сообщил, что обстановка на предприятии стабилизируется – уже в сентябре завод вышел на устойчивую деятельность. Он также поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома и ту работу, которую по поручению Валентины Матвиенко ведет Комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова.

– Благодарю Вас, уважаемая Валентина Ивановна, за то, что постоянно держите вопросы поддержки автомобилестроения в зоне своего внимания. Для нашего региона это очень важно, – обратился Дмитрий Азаров.

Относительно «АвтоВАЗа» губернатор подчеркнул, что под руководством Максима Соколова работа команды стала эффективнее. В следующем году завод планирует выпустить около 500 тысяч машин – такого количества авто не производилось давно.

– АВТОВАЗ дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства, – отметил глава региона.

Говоря о поддержке машиностроительной отрасли, Дмитрий Азаров представил дополнительные предложения – в частности, о необходимости продолжения мер по стимулированию спроса и выделении средств на это направление.

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