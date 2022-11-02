В Самаре знакомый девушки приревновал ее и ударил 27-летнего парня ножом

Экспертиза установила, что парню причинена травма, относящаяся к легкому вреду здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре житель Кировского района ударил ножом незнакомого парня, с которым увидел свою приятельницу. — Поступило сообщение из лечебного учреждения о том, что из развлекательного центра доставили 27-летнего местного жителя с непроникающим ранением брюшной полости, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, мужчина познакомился в заведении с девушкой, распивал с ней спиртные напитки, а затем она попросила проводить ее домой. Они встретили агрессивно настроенного знакомого девушки.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 28-летний парень ударил молодого человека ножом. Сотрудники уголовного розыска в короткие сроки установили автомобиль, на котором ехал виновник, и задержали его. Парень уже был ранее судим за имущественные преступления.

Мужчина признался, что из-за неприятной ситуации причинил молодому человеку телесные повреждения ножом, который потом выкинул. Экспертиза установила, что парню причинена травма, относящаяся к легкому вреду здоровью. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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