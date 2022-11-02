Дмитрий Азаров обсудил с министром спорта РФ строительство спортивных объектов и возвращение «Лады» в КХЛ

При поддержке министерства спорта России в Самарской области строятся крупные спортивные объекты. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным и обсудил развитие спорта в регионе, привлечение средств федерального бюджета на строительство спортивных объектов и возвращение «Лады» в КХЛ.

Статистика показывает, что доля самарцев, занимающихся спортом, в этом году выросла до 51,5%. Во многом этому способствует развитие спортивной инфраструктуры в регионе. За 5 лет в регионе построено и реконструировано более 135 объектов. По итогам 2022 года в Самарской области будет готово 4 площадки ГТО, 5 универсальных спортивных площадок и 2 «умные» спортивные площадки.

Также в рамках проекта «Спорт – норма жизни» идет строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена». Это будут первые подобные объекты в регионе.

— При поддержке министерства спорта России в Самарской области строятся крупные спортивные объекты, которые дают импульс для развития спорта, создают комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня и приобщают жителей к здоровому образу жизни, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров и Олег Матыцин обсудили и включение тольяттинского хоккейного клуба «Лада» в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Накануне клуб проинформировал о направлении заявки в лигу. Помимо этого, уже начали работу по приведению Дворца спорта «Лада Арена» к требованиям КХЛ.

Решение о включении клуба в состав участников КХЛ на сезон 2023\2024 рассмотрят весной 2023 года на ежегодном заседании Совета директоров лиги. Губернатор Самарской области и Министр спорта РФ скоординировали дальнейшую совместную работу по включению «Лады» в КХЛ.

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