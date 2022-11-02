В Самаре собрали более 300 кг бумаги в рамках акции «Экологическая ярмарка»

Собранный мусор уже направили в специализированную компанию по утилизации и переработке вторичных ресурсов.
Фото: администрация Самары
В рамках акции «Экологическая ярмарка» в течение одного дня собрали около 300 кг бумаги, 40 кг пластика, 30 кг стекла и 10 кг стрейч-пленки. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.
День по сбору вторичных ресурсов для дальнейшей переработки прошел на крупных вокзалах Куйбышевской магистрали. В акции приняли участие Самара, Пенза, Ульяновск, Уфа и Рузаевка. Всего макулатуру сдали более 300 железнодорожников.
Собранный мусор уже направили в специализированную компанию по утилизации и переработке вторичных ресурсов. В планах компании проводить эту акцию каждый месяц. Помимо акции по селективному сбору вторичных ресурсов, реализуются проекты по ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.
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