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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:52

В Самаре собрали более 300 кг бумаги в рамках акции «Экологическая ярмарка»

Акция прошла на крупных вокзалах Куйбышевской железной дороги
Ирина СИНЕГУБОВА
Собранный мусор уже направили в специализированную компанию по утилизации и переработке вторичных ресурсов.

Собранный мусор уже направили в специализированную компанию по утилизации и переработке вторичных ресурсов.

Фото: администрация Самары

В рамках акции «Экологическая ярмарка» в течение одного дня собрали около 300 кг бумаги, 40 кг пластика, 30 кг стекла и 10 кг стрейч-пленки. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.

День по сбору вторичных ресурсов для дальнейшей переработки прошел на крупных вокзалах Куйбышевской магистрали. В акции приняли участие Самара, Пенза, Ульяновск, Уфа и Рузаевка. Всего макулатуру сдали более 300 железнодорожников.

Собранный мусор уже направили в специализированную компанию по утилизации и переработке вторичных ресурсов. В планах компании проводить эту акцию каждый месяц. Помимо акции по селективному сбору вторичных ресурсов, реализуются проекты по ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.

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