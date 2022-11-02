В Самаре собрали более 300 кг бумаги в рамках акции «Экологическая ярмарка»

Собранный мусор уже направили в специализированную компанию по утилизации и переработке вторичных ресурсов. Фото: администрация Самары

В рамках акции «Экологическая ярмарка» в течение одного дня собрали около 300 кг бумаги, 40 кг пластика, 30 кг стекла и 10 кг стрейч-пленки. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.

День по сбору вторичных ресурсов для дальнейшей переработки прошел на крупных вокзалах Куйбышевской магистрали. В акции приняли участие Самара, Пенза, Ульяновск, Уфа и Рузаевка. Всего макулатуру сдали более 300 железнодорожников.

Собранный мусор уже направили в специализированную компанию по утилизации и переработке вторичных ресурсов. В планах компании проводить эту акцию каждый месяц. Помимо акции по селективному сбору вторичных ресурсов, реализуются проекты по ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.