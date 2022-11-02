Труп молодой женщины с раной в груди нашли на ул. XXII Партсъезда в Самаре 2 ноября 2022

Подозреваемый в убийстве самарчанки уже найден и задержан Фото: СУ СК по Самарской области

Ранним утром в среду, 2 ноября 2022 года, на улице XXII Партсъезда в Самаре нашли труп молодой женщины. Тело лежало возле одного из домов. Как стало известно, горожанка была убита.

— На теле женщины были обнаружены признаки насильственной смерти — колото-резаное ранение груди. Личность погибшей установлена. Это 30-летняя местная жительница, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Подозреваемый в убийстве самарчанки уже задержан. Как полагают следователи, с женщиной расправился 33-летний мужчина. Он познакомился с дамой накануне вечером в одном из развлекательных заведений. Молодые люди поссорились, мужчина достал нож и ударил женщину ножом в грудь. После этого он покинул место преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения. Скорее всего, его заключат под стражу.

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