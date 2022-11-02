В Самаре начали обходить должников за воду и арестовывать имущество в ноябре 2022

У жительницы одной из квартир приставы арестовали телевизор. Фото: «РКС-Самара»

С 1 ноября сотрудники «РКС-Самара» и приставы начали обходить жителей города, которые задолжали за услуги водоснабжения и водоотведения.

— Сначала посетили Советский район. В доме № 3 на ул. Г. Ратнера жильцы накопили долг за воду и канализацию на сумму, превышающую 250 тысяч рублей, — сообщает «РКС-Самара».

Однако даже решение суда не мотивировало их оплачивать квитанции. У жительницы одной из квартир, задолжавшей 54 тысячи рублей, приставы арестовали телевизор. Девушка пообещала в ближайшее время все оплатить.

Ещё два должника, испугались описи имущества и сказали, что погасят долги в ближайшие пять дней. Специалисты «РКС-Самара» вместе с приставами посетят должников во всех районах города. Сотрудники ресурсоснабжающей компании советуют не доводить дело до суда.

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