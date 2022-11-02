В Самаре приняли закон об условиях переселения жителей, проживающих у станции метро «Театральная»

Законопроект поддержала Самарская губернская дума. Фото: samgd.ru

27 октября Самарская губернская дума приняла закон, регулирующий переселение жителей, проживающих в зоне строительства станции метро «Театральная». Он определяет размер общей площади жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам взамен изъятых квартир. Информация размещена на сайте областного правительства.

Согласно документу, общая площадь однокомнатной квартиры должна быть не менее 28 квадратных метров, двухкомнатной – 44 квадратных метров, трехкомнатной – 56 квадратных метров.

Для четырехкомнатных квартир предусмотрена площадь 70 «квадратов», для пятикомнатных – 84 «квадрата», для шести и более – 103 квадратных метра.

1 ноября законопроект подписал первый вице-губернатор, председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.