В Самарской области более 3,5 тысяч школьников путешествуют по региону бесплатно

Для успешной реализации бесплатных путешествий в регионе есть все необходимое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области более 3,5 тысяч школьников 5-9 классов путешествовали по региону бесплатно благодаря социальным сертификатам в рамках проекта «Повышение доступности туристических продуктов».

— Бесплатно посмотреть достопримечательности региона могут ученики, которые добились успехов в учебной, спортивной, творческой, добровольческой деятельности и получили социальный сертификат, — сообщает правительство Самарской области.

Чтобы ребенок получил социальный сертификат, должны быть выполнены некоторые условия. Сначала школа уведомляет о возможности воспользоваться туристической поездкой, затем родители должны направить заявление в электронной форме на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Так, в октябре этого года в проекте участвовали школьники из разных городов и районов региона. Ребята посетили Самару, Тольятти, Сызрань, Самарскую Луку, посмотрели такие достопримечательности области, как «Бункер Сталина», «Парк дружбы народов», АВТОВАЗ, замок Гарибальди.

Для успешной реализации бесплатных путешествий в регионе есть все необходимое, в том числе хорошая транспортная инфраструктура, гостиницы трех звезд и выше, объекты питания, комфортабельные автобусы и квалифицированные экскурсоводы.

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