Власти рассказали об убежищах в Самаре и хватит ли жителям места в укрытиях

Информация о количестве и видах убежищ носит закрытый характер Фото: Степан КАМЕНЕВ

В управлении гражданской защиты Самары рассказали, насколько город обеспечен подземными убежищами и хватит ли жителям в них мест.

- Информация о количестве, видах убежищ и на какое количество людей они рассчитаны носит закрытый характер. Помещения подземного пространства, расположенные в Самаре, позволяют обеспечить укрытие населения, - сообщили «КП-Самара» в ведомстве.

По информации управления гражданской защиты, в случае ЧС в убежищах размещают не только население, но и работников организаций, которые относятся к категории особой важности, первой и второй категориям по гражданской обороне. В период мобилизации и в военное время под защитные сооружения могут приспособить заглубленные помещения и подземные пространства, в том числе метро.

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