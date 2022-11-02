В Самаре наградили победителей конкурса «Куйбышев – запасная столица. Парад Памяти 7 ноября 1941 года»

Фото: пресс-служба Самарской губернской думы

В Самарской губернской думе наградили победителей конкурса «Куйбышев – запасная столица. Парад Памяти 7 ноября 1941 года» и провели для них Урок мужества. Конкурс является частью международного патриотического проекта «Парад Памяти» и был приурочен к 81-й годовщине проведения военного парада в Запасной столице - городе Куйбышеве.

В конкурсе участвовали более 1000 детей, которые предоставили свои работы в разных направлениях: литература, изобразительное и театральное искусство, парадный расчет, журналистика и блогерство.

В канун Дня народного единства их приветствовали в областном парламенте.

- Рад видеть в этом зале всех вас – энергичных молодых людей с активной жизненной позицией. Вы стали победителями областного конкурса, посвященного героическим страницам Великой Отечественной войны, связанным с нашим регионом. Сегодня – в крайне непростое время, в условиях напряженной международной обстановки, – от вас, молодежи, во многом зависит, каким будет завтрашний день региона и страны. Поздравляю вас с победой в областном конкурсе! Дерзайте, творите, действуйте! - напутствовал юных победителей конкурса председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, Почетного гражданин Самарской области и г.о. Самара Геннадий Котельников.

Геннадий Петрович также выразил уверенность, что этот конкурс раскроет еще много талантов, а главное – поможет молодым людям стать настоящими патриотами своей страны.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин подчеркнул, что память о подвигах героев войны жива, пока эта память жива в наших сердцах.

На прошедшем Уроке мужества ребятам рассказали о подвигах земляков, о роли нашего города как запасной столицы в годы Великой Отечественной войны и о военном параде 1941 года.

Победителям конкурса и их наставникам вручили награды областного законодательного собрания. Также гости посетили тематический музей думы, посвященный победе в Великой Отечественной войне.