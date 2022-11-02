Автомобиль рухнул в яму под торговым центром «Аврора» в Самаре

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. Фото: vk.com/sp.dorpatrul

Днем в среду, 2 ноября 2022 года, в областной столице произошло необычное ДТП. Легковой автомобиль рухнул в яму на дороге. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Они также поделились фото с места происшествия.

Известно, что инцидент произошел у торгового центра «Аврора». На опубликованных кадрах видно, что автомобиль оказался в пропасть передней частью кузова. Как на дороге оказалась яма неизвестно, однако жители выдвинули свои предположения.

– Сегодня были там, видели, как трактор копал. После этого, видимо, не оградили участок работ, – пишут самарцы.

Причина аварии и сведения о пострадавших пока неизвестны.

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