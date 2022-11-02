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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 17:30

Самарцы сообщили о скоплении пожарных машин у ТРК «Космопорт» 2 ноября 2022 года

Об инциденте жители города рассказали в социальных сетях
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Судя по кадрам, у центра собралось большое количество пожарных.

Судя по кадрам, у центра собралось большое количество пожарных.

Вечером в среду, 2 ноября, в Самаре произошел инцидент, взволновавший жителей города. Самарцы сообщили, что у здания ТРК «Космопорт» на улице Дыбенко собралось множество пожарных машин. Информацией и кадрами с места событий они поделились в социальных сетях.

– Я там была, слышала, как сработала сигнализация. Ее быстро отключили, сказали, что она ложная, – поделились очевидцы.

На видео видно, что около здания работают несколько пожарных авто, еще ряд машин подъезжает к «Космопорту». При этом в торговом центре присутствует множество посетителей – об этом можно судить по количеству автомобилей на парковке.

Отметим, что официальная информация о случившемся пока не поступала.

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