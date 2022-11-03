В Самаре более трети жителей планируют подрабатывать на ноябрьских праздниках

Трудиться на основной работе собираются сотрудники сфер финансов, транспорта, энергетики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию Зарплаты.ру 36% самарцев намерены подрабатывать в День народного единства и в следующие за праздником выходные дни.

Еще 20% будут работать на основной работе, а остальные собираются отдохнуть. Жители Самары планируют подрабатывать курьерами, таксистами, комплектовщиками товаров, работниками call-центра, продавцами и в других сферах.

Причинами подработки в праздничные дни становятся небольшая зарплата (25%), материальная подстраховка (23%), желание быстрее закрыть кредиты (21%), накопить деньги (14%). Но оказалось и 10% самарцев, для которых подработка – это хобби.

Опрос показал, что трудиться на основной работе собираются сотрудники сфер финансов, транспорта, энергетики, образования, медицины, продаж, розничной торговли и других.

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