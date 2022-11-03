Самарцы поддержали строительство небоскребов у ТЦ «Захар» на ул. Ново-Садовой

Многоэтажную жилую застройку запланировали на участке в 7 948 кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений проекта строительства высоток рядом с ТЦ «Захар» на улице Ново-Садовой. Большинство участников поддержали возведение новых домов в этом районе. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Ранее к властям Самары обратились представители ООО «Специализированный застройщик «Центр Бизнеса «Паритет». Они попросили дать разрешение на многоэтажную жилую застройку участка площадью 7 948 кв. м. На этой территории хотят возвести дома с предельной высотой в 99,99 м. Это около 33 этажей. Проект предполагает 0,7 машино-места на квартиру.

Несмотря на то, что высотки хотят построить с урезанными парковками, многие участники обсуждений одобрили проект. Горожане считают, что это место уже давно пора преобразить. По их мнению, новый жилой комплекс украсит центральную улицу Самары. Такой точки зрения придерживаются 73 человека. Еще трое выступили против строительства многоэтажек, поскольку в этом районе не хватает соцобъектов.

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