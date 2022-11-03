Полуразрушенный дом XIX века продают в центре Самары почти за 54 млн рублей

Нового владельца ищут для памятника архитектуры "Дом Я.Г. Соколова" Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу старинное здание на улице Венцека, 50. Полуразрушенный дом XIX века оценили в 53,9 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

– Здание состоит из двух этажей. Его площадь составляет 1 348,6 кв. м. Рядом расположены пешеходная улица Ленинградская, популярные рестораны, бары, кафе, поликлиники, рынок, – отмечает продавец.

Внутри здание выглядит удручающе Фото: Авито.

Постройка находится в полуразрушенном состоянии. Фасад здания уже давно не обновляли. Зато на стенах успели отметиться любители граффити. Обстановка внутри здания еще более удручающая – повсюду валяется мусор, битый кирпич. Большие окна на первом этаже, которые выходят на улицы Молодгвардейскую и Венцека, а также во двор, закрыты профлистом.

Насколько известно, здание, которое выставили на продажу, – дом Я.Г. Соколова. Оно было построено в 1858-1860 годах. Как пишет OBOZ.INFO, объект является памятником архитектуры регионального значения. С 2014 года находится под охраной.

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