Дополнительный рейс на грузовой переправе Самара – Рождествено введут 4 ноября 2022 года

Паром сделает дополнительный рейс из Самары в 11:00 / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самаре скорректировали расписание движения судов на грузопассажирской переправе по маршруту «Октябрьский спуск – Рождествено». Паром сделает дополнительный рейс в День народного единства.

– В пятницу, 4 ноября 2022 года, назначается дополнительный рейс из Самары в 11:00, – говорится на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Напомним, с 26 сентября 2022 года паром делает по три рейса в день. От Октябрьского спуска он отправляется в 8:00, 14:00 и 18:00. Из села Рождествено – в 6:00, 12:30 и 16:30. В День народного единства судно сделает дополнительный рейс. Пассажиров призывают быть внимательнее при планировании поездок.

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