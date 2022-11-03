Самарского школьника наградили в Совфеде за спасение тонувшей 6-летней девочки

Отважного школьника наградили в Совете Федерации / Фото: vk.com/sovfedinfo

В четверг, 3 ноября 2022 года, в Совете Федерации прошла церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди лауреатов оказался и шестиклассник из Самары Константин Закиров. Он вместе с друзьями спас 6-летнюю девочку, которая едва не утонула в озере.

Юному самарцу вручили медаль за проявленное мужество. С наградой мальчика поздравили Герой РФ Дмитрий Пермилов и сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин.

Константин Закиров и его друзья Егор и Александр совершили геройский поступок 6 августа 2022 года. В тот день они находились неподалеку от озера Дубовый Ерик в Куйбышевском районе Самары. На берегу водоема играла 6-летняя девочка. В какой-то момент она поскользнулась на мокрой траве и упала в воду. Если бы не ребята, малышка могла утонуть.

Школьники, увидев случившееся, не раздумывая бросились на помощь. Они вытащили девочку на поверхность и помогли выбраться на берег. В Самаре юных спасителей наградили еще в сентябре 2022 года. Им вручили медали и благодарности от городской думы.

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