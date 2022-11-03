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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:15

СамГТУ стал стратегическим партнером для колледжа энергетики и строительства

Учебные заведения подписали соглашение о сотрудничестве
Анастасия ФИЛАТОВА
Подписи в соглашении поставили проректор вуза Евгений Франк и директор колледжа Владимир Бочков / Фото: СамГТУ

Подписи в соглашении поставили проректор вуза Евгений Франк и директор колледжа Владимир Бочков / Фото: СамГТУ

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) стал стратегическим партнером для колледжа энергетики и строительства им. П. Мачнева. Учебные заведения подписали соглашение о сотрудничестве в среду, 2 ноября 2022 года.

Политех и колледж займутся реализацией совместных образовательных проектов и подготовкой кадров для микроэлектроники, электротехники и теплотехники, маркшейдерского дела и строительства.

- В 2022 году почти 50 выпускников колледжа поступили в Самарский политех на очное отделение, еще 60 человек - на заочное. Наша общая цель - формирование единой кадровой политики в регионе по разным отраслям, - сказал проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе СамГТУ Евгений Франк.

Директор колледжа Владимир Бочков, в свою очередь, выразил надежду, что их выпускники в сотрудничестве с политехом будут востребованы на передовых предприятиях Самарской области.

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