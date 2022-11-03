Несколько домов Самары останутся без холодной воды с 8 по 10 ноября 2022 года

Коммунальщики займутся плановыми работами, которые потребуют кратковременного отключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе, с 8 по 10 ноября, несколько домов Самары останутся без холодного водоснабжения. Информацию сообщили в пресс-службе ООО «РКС-Самара».

– Специалисты запланировали работы, которые потребуют кратковременного отключения ХВС по нескольким адресам, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

8 ноября с 8:00 до 22:00 ХВС не будет на ул. Куйбышева, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 59; ул. Пионерская, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Запастись водой можно в бойлере, который установят на ул. Куйбышева, 38.

9 ноября без воды останутся дома на ул. Садовая, 166, 168 и на ул. Рабочая, 34. Подачу водоснабжения приостановят с 8:00 до 18:00. Бойлер будет установлен у дома №34 по улице Рабочей (по ул. Садовой). Также 9 ноября с 8:00 до 17:00 ХВС отключат на ул. Солнечной, 9, 9А.

10 ноября воды не будет в домах по улицам: Осетинская, 12, 14, 16, 18, 16а; Засамарская слобода, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Виталия Талабаева, 2, 4, 6, 8. Подачу ХВС отключат с 9:30 до 20:00. Бойлер будет установлен на ул. Осетинская, 16А.

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