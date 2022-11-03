Ребята присылали варианты оформления на конкурс, который проходил с 1 по 15 октября. Фото: администрация Самары

В Самаре подвели итоги конкурса на лучший дизайн лимитированных транспортных карт. Он проходил с 1 по 15 октября, участие в нем принимали учащиеся в возрасте от 7 до 23 лет. Участники присылали рисунки, которые выполняли с определенными условиями: на макете карты студента должна была быть изображена достопримечательность города, на макете карты школьника – выдуманный герой вымышленной компьютерной игры.

– Больше всего моей дочери, которая стала лауреатом конкурса, хочется, чтобы карта школьника выглядела очень ярко, чтобы любой ребенок с удовольствием пользовался таким пластиковым «проездным». В ее работе отражены волжские просторы и авторский игровой персонаж – дракончик, – рассказала Светлана Гареева, мама ученицы 9 класса школы № 45 Арины Гареевой, занявшей 3 место.

Жюри конкурса рассмотрели 48 рисунков и дизайнов. Победители получили грамоты и денежные призы.

Обновленные проездные будут выпущены в конце декабря. Планируется, что их тираж составит около 1 тысячи экземпляров.

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