Новый детский сад в Октябрьском районе Самары готовится к открытию

Готовность объекта в четверг, 3 ноября, оценил глава региона Дмитрий Азаров. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самаре готовится к открытию новый детский сад, который был возведен к Октябрьском районе города в рамках нацпроекта «Демография». Учреждение, рассчитанное на 112 дошколят, откроет двери уже в этом месяце. 3 ноября детсад посетил глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор проверил готовность объекта и пообщался с родителями.

– Родители ждали с нетерпением, звонили, спрашивали, когда откроется детский сад. Садик получился очень красивый, современный, с большими помещениями, оснащенный всем необходимым для работы с детьми, в том числе с ограничениями по здоровью, – рассказала заведующая детского сада № 291 Наталья Сипайлова.

В новом корпусе разместилось 6 групп: 2 общеобразовательные и 4 – для малышей с ОВЗ. Штат полностью укомплектован – в него вошли психолог, логопед, дефектолог, специалисты, которые будут помогать ребятам развиваться, реализовывать свои таланты и способности. Особое внимание в детсаду уделено вопросам безопасности. Здесь установлена система видеонаблюдения, система контроля доступа, охранная сигнализация и экстренная связь. А сотрудники ЧОП несут охрану в круглосуточном режиме.

– Уже со следующей недели детский сад начнет принимать замечательных ребят, своих воспитанников, и надеюсь, что он станет для них по-настоящему вторым домом. Здесь все для этого есть – и самое современное оборудование, и все условия для развития детей, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, что за последние 5 лет в регионе были построены и обновлены порядка 50 детсадов, открыто более 14 тысяч мест для ребят. Активно ведется строительство школ, а в городах и селах открылось более 200 образовательных центров «Точка роста» и свыше 50 мини-кванториумов. Дмитрий Азаров отметил, что в дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена.

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