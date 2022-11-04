В Самаре открыли второй корпус детского сада на улице Подшипниковой

Новый детский сад открыли на улице Подшипниковой. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В Самаре стало известно об открытии второго корпуса детского сада №291 по улице Подшипниковой. Его возвели благодаря национальному проекту «Демография».

По сообщению мэра Самары Елены Лапушкиной, в новом садике смогут разместить 6 групп, 21 воспитанника ясельной группы и две специализированных группы для детей с ДЦП и РАС. Отмечают, что 1 ноября детский сад уже прошел этап распределения мест и уже совсем скоро в учреждение придут малыши.

Вместо заброшенного участка на территории города появился новый детский сад. Родители уже планируют отметить день рождения садика в следующем году.