Губернатор Самарской области поздравил жителей с Днем народного единства

Глава региона поздравил земляков с Днем народного единства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября 2022 года. Обращение к гражданам опубликовали на официальном сайте правительства региона.

- Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственность и патриотизм, честный труд, активную гражданскую позицию. Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее наших детей и потомков, как никогда важен наш общий вклад в укрепление суверенитета страны. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо самарской земли, на благо нашей Родины – великой России! – отметил Дмитрий Азаров.

День народного единства напоминает о подвиге предков, которые смогли защитить землю от врагов и спасти государство от гибели. Сегодня праздник особенно важен. Народ сможет ответить на угрозы и вызовы, а также сохранить сплоченность и традиционные духовно-нравственные ценности.