Мэр Самары поздравила горожан с Днем народного единства 4 ноября 2022 года

Глава города поздравила самарцев

Глава Самары Елена Лапушкина поздравила земляков с Днем народного единства. Праздник отмечают 4 ноября 2022 года.

- Благодарю каждого жителя Самары за преданность и любовь к нашей родной Самаре, региону и всей стране. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира, согласия и новых побед! С праздником! - отметила мэр в своих социальных сетях.

Елена Лапушкина также подчеркнула, что именно сейчас решается судьба нашей страны. Многие самарцы готовы прилагать усилия для дальнейшего развития России и защиты ее интересов.