Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 9:13

Мэр Самары поздравила горожан с Днем народного единства 4 ноября 2022 года

Елена Лапушкина опубликовала обращение в своих соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Глава города поздравила самарцев

Глава города поздравила самарцев

Глава Самары Елена Лапушкина поздравила земляков с Днем народного единства. Праздник отмечают 4 ноября 2022 года.

- Благодарю каждого жителя Самары за преданность и любовь к нашей родной Самаре, региону и всей стране. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира, согласия и новых побед! С праздником! - отметила мэр в своих социальных сетях.

Елена Лапушкина также подчеркнула, что именно сейчас решается судьба нашей страны. Многие самарцы готовы прилагать усилия для дальнейшего развития России и защиты ее интересов.