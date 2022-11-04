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НовостиОбщество4 ноября 2022 10:19

Верующие самарцы заполнили улицы города в День народного единства

Прошел крестный ход
Алена ПРОВКИНА
Горожане вышли на улицу в День народного единства. Фото: скриншот видео

Горожане вышли на улицу в День народного единства. Фото: скриншот видео

В Самаре многие верующие решили выйти на улицы исторической части города. В областной столице прошел крестный ход.

Судя по видео, опубликованному городским блогером Евгением Щекиным, самарцы шли по улицам и крестились в День народного единства. Во главе процессии были священнослужители. Толпа заняла проезжую часть и прошлась по главным улицам. По информации представителей церкви, крестный ход посвящен Казанской иконе Пресвятой Богородицы, которая сопровождала войско Минина и Пожарского при освобождении Московского кремля.

Напомним, глава Самарской области поздравил граждан с праздником. Дмитрий Азаров поблагодарил местных жителей за вклад в развитие страны и региона.