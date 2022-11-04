В Самарской области представители разных национальностей обратились к жителям региона в День народного единства

Представители разных национальностей обратились к самарцам Фото: Николай ХИЖНЯК

В Самарской области продолжают отмечать День народного единства. 4 ноября 2022 года представители разных национальностей обратились ко всем жителям региона.

Праздник единства отмечают в России уже 17 лет. В областной столице в Доме дружбы народов в этот день царит особая атмосфера. Представители разных народов рассказали о важности взаимопомощи между гражданами. Руководитель регионального отделения по региону и Приволжскому Федеральному округу Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Дильфуза Сабирова отметила, что в день единений все – непобедимы.

- Сейчас, только объединившись со всеми народами, мы можем преодолеть все проблемы, которые возникли в настоящее время, - сказал председатель Совета Самарской региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч») Андрей Щобак.

Также отмечают, что более 145 народов представлены в Самарской области. Каждый из них – имеет собственную культуру, традиции и обычаи. Благодаря различным фестивалям и массовым культурным мероприятиям, жители региона смогли познакомиться не только с гастрономическим колоритом соседей, но и с историей разных национальностей.