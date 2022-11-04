В Самарской области произошла массовая авария на кольце в сторону Южного города

Автомобили столкнулись на кольце. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители опубликовали видео аварии, произошедшей на кольце в сторону Южного города. Движение на участке было затруднено.

Судя по опубликованному видео, несколько легковых автомобилей столкнулись на дорожном участке днем в пятницу, 4 ноября 2022 года. О происшествии стало известно из социальных сетей. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила редакции "КП-Самара", Что на данный момент участники аварии не обратились за медицинской помощью. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. В скором времени движение восстановилось.