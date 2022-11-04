Губернатор Самарской области вручил награды заслуженным жителям региона

Дмитрий Азаров вручил награды самарцам. Фото: Юлия Рубцова

Глава Самарской области Дмитрий Азаров наградил заслуженных жителей региона. Губернатор встретился с гражданами в День народного единства 4 ноября 2022 года.

- Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю, - отметил Дмитрий Азаров при вручении почетных наград.

Губернатор встретился с представителями из разных отраслей: здравоохранения, образования, сельского хозяйства, транспорта, строительства, спорта, социального обслуживания, СМИ, а также с передовиками производств и руководителями важных предприятий. Всего – более 40 человек.

Землякам вручили государственные награды РФ и награды Самарской области. При этом, глава региона подчеркнул, что губерния продолжает сохранять статус опорного края державы, который последовательно реализует стратегию лидерства.

- Все вы являетесь маяками, на которых равняются, я уверен, тысячи и тысячи наших земляков. Именно вы создаете фундамент для наших побед, как на фронте, так и в тылу, основу для продолжения масштабных преобразований, которые мы вместе с вами наметили. Каждый из вас добился в своей сфере выдающихся результатов, заслужил признание и уважение. Уверен, что ваш пример мотивирует молодежь на честный, добросовестный труд во благо Отечества, — сказал Дмитрий Азаров, — Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто своими трудовыми победами прославляет нашу область. Спасибо каждому из вас за вклад в развитие родного края, за патриотизм и активную гражданскую позицию, - также отметил Дмитрий Азаров.