В Самарской области детей из семей мобилизованных и военнослужащих познакомят с разными национальностями региона

Ребята познакомились с обычаями разных народов

В Самарской области дети из семей мобилизованных и военнослужащих смогли познакомиться с разными национальностями Самарской области. Ребятам провели интересные экскурсии.

Волонтер из партийного центра «Единой России», руководитель штаба МГЕР в Куйбышевском районе в областной столице Арсений Ганин провел экскурсию для детей, чьи отцы участвуют в СВО. Ребята посетили 10 национальных подворий этносов, которые проживают в регионе и познакомились с их обычаями и традициями.

- Ребята и их мамы смогли отвлечься, узнать что-то новое. Надеюсь, что им здесь понравится. Мы не случайно в День народного единства привезли всех в Парк Дружбы народов, чтобы ребята увидели, как на одной территории под одним небом мирно сосуществуют разные народности, живущие в Самаре, - подчеркнул волонтер.