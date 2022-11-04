Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 14:55

В Самарской области детей из семей мобилизованных и военнослужащих познакомят с разными национальностями региона

Ребятам провели экскурсии в Этнопарке Дружбы народов
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Ребята познакомились с обычаями разных народов

Ребята познакомились с обычаями разных народов

В Самарской области дети из семей мобилизованных и военнослужащих смогли познакомиться с разными национальностями Самарской области. Ребятам провели интересные экскурсии.

Волонтер из партийного центра «Единой России», руководитель штаба МГЕР в Куйбышевском районе в областной столице Арсений Ганин провел экскурсию для детей, чьи отцы участвуют в СВО. Ребята посетили 10 национальных подворий этносов, которые проживают в регионе и познакомились с их обычаями и традициями.

- Ребята и их мамы смогли отвлечься, узнать что-то новое. Надеюсь, что им здесь понравится. Мы не случайно в День народного единства привезли всех в Парк Дружбы народов, чтобы ребята увидели, как на одной территории под одним небом мирно сосуществуют разные народности, живущие в Самаре, - подчеркнул волонтер.