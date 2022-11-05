В Самаре 3 ноября 2022 года заложили первый камень в строительства бассейна ПГУТИ

Бассейн откроется уже в сентябре 2023 года. Фото: hinshtein.ru

3 ноября 2022 года в Самаре состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство плавательного бассейна Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Камень заложил ректор вуза Вадим Ружников вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном.

По словам депутата уже через год самарцы смогут совершить первый заплыв в новом бассейне. По контракту строительство завершится уже к 1 сентября 2023 года.

Средства на строительство были выделены из федерального бюджета, а это свыше 283 млн рублей. Александр Хинштейн поблагодарил Министерство цифрового развития России и партию Единая Россия за поддержку инициативы строительства бассейна, которого очень долго ждали не только студенты ПГУТИ, но и жители близлежащих домов.

Планируется, что здание будет двухэтажным. На первом разместят вестибюль с гардеробом, помещение охраны и кассу, санузел, зал для подготовительных занятий, учебно-методический кабинет, тренерскую. На втором этаже обустроят бассейн длиной 25 метров на 6 дорожек. Там же сделают раздевалки, душевые, санузлы, помещение дежурной медсестры, помещения администрации. в смену здание сможет принять до 64 человек — 50 в бассейне и 14 — в зале подготовительных занятий. Занятия предусматриваются по 5 смен в день, продолжительность каждой — 1,5-2 часа.