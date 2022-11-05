Самарцам рассказали, где можно купить самые дешевые продукты 5 ноября 2022 года

Самарцам рассказали, где купить самые дешевые продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары провела ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Рассказываем, где самарцам выгоднее всего можно купить продукты 5 ноября 2022 года.

Килограмм вермишели за 48,72 руб. можно купить в «Ашане» в Советском районе Самары. На «Безымянском» рынке на улице Калинина, 23 чиновники нашли самую дешевую говядину – 420 рублей за кг. В Куйбышевском районе в магазине «Магнит» можно купить белокочанную капусту за 14,99 руб/кг. Самый дешевый картофель нашли в «Пятерочке» на Ташкентском переулке, 49а – 16,89 руб/кг. В Куйбышевском районе в «Магните» выгоднее всего брать гречку – 62,48 рублей.

Остальные цены на продукты можно посмотреть на официальном сайте городской администрации.