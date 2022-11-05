Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 7:45

Самарцам рассказали, где можно купить самые дешевые продукты 5 ноября 2022 года

Администрация Самары провела ежедневный мониторинг цен
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Самарцам рассказали, где купить самые дешевые продукты

Самарцам рассказали, где купить самые дешевые продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары провела ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Рассказываем, где самарцам выгоднее всего можно купить продукты 5 ноября 2022 года.

Килограмм вермишели за 48,72 руб. можно купить в «Ашане» в Советском районе Самары. На «Безымянском» рынке на улице Калинина, 23 чиновники нашли самую дешевую говядину – 420 рублей за кг. В Куйбышевском районе в магазине «Магнит» можно купить белокочанную капусту за 14,99 руб/кг. Самый дешевый картофель нашли в «Пятерочке» на Ташкентском переулке, 49а – 16,89 руб/кг. В Куйбышевском районе в «Магните» выгоднее всего брать гречку – 62,48 рублей.

Остальные цены на продукты можно посмотреть на официальном сайте городской администрации.