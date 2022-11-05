Самарцы стали свидетелями необычного предложения руки и сердца в ноябре 2022 года

Девушка не ожидала сюрприза и вышла на мороз в одном халате Фото: принтскрин видео.

В Самаре местные жители стали свидетелями романтичного поступка неизвестного парня, который сделал сюрприз своей возлюбленной. На автогридроподъемнике его с воздушными шарами доставили к балкону на 5 этаже многоэтажки, где он преподнес девушке кольцо и сделал предложение.

Девушка вышла на балкон в морозный ноябрь в одном халате. По ее реакции было заметно, что она не ожидала такого поступка от своего парня. Самарчанка приняла подарок возлюбленного, после чего он спустился на АГП вниз. Что произошло дальше неизвестно – съемка прерывается. Вероятно, что молодой человек поднялся в квартиру девушки и они отметили вместе радостное событие.

Стоит отметить, что подобные сюрпризы на подъемниках не редкость в Самарской области. Не так давно еще один романтик сделал для своей возлюбленной подобный сюрприз. Девушка также была в восторге от неожиданного предложения и дала свое согласие юному каскадеру.