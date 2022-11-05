Маленький герой из Самары получил медаль за спасение тонущей шестилетней девочки

Подросток спас маленькую девочку, упавшую в озеро в микрорайоне Волгарь

3 ноября 2022 года в Совете Федерации состоялось торжественное мероприятие, где наградили маленьких героев, проявивших мужество в экстренных ситуациях. Среди детей и подростков со всей страны оказался наш земляк – 12-летний Константин Закиров, который спас тонувшую девочку.

В августе 2022 года в самарском микрорайоне Волгарь, недалеко от озера Дубовый Ерик, чуть не произошла трагедия. На берегу играла 6-летняя девочка, в какой-то момент она поскользнулась и упала в воду. Ребенок начал тонуть, но ее заметил Костя, который незамедлительно бросился на помощь. Подросток вытащил девочку на берег, в это время на крики дочери прибежали родители малышки.

Благодаря действиям Кости Закирова, трагедии удалось избежать. Поступок подростка был высоко оценен на федеральном уровне. В благодарность за проявленное мужество мальчика наградили памятной медалью Совета Федерации.