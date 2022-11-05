В Самарской области с начала 2022 года отметили снижение смертности, но и рожать стали меньше

Росстат опубликовал статистику за 2022 год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в Самарской области за январь-август 2022 года. Согласно обновленным данным, в регионе отмечается спад смертности, но и естественный прирост населения существенно снизился в текущем году.

Так, за 8 месяцев 2022 года в Самарской области родились 16 709 человек, что на 1593 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года. Согласно статистике в этом году умерли 30 536 самарцев, в 2021 году этот показатель составлял 34 677 человек.

Что касается общероссийских данных, то в стране также в этом году наблюдается спад естественной убыли населения. В 2022 году умерло 424 900 человек, а в прошлом году – 595 300. В стране за 8 месяцев родилось 872 400 детей, а в аналогичном периоде прошлого года – 1 297 300. Смертность в стране в этом году составила 928 200, а в 2021 - 1 523 500.