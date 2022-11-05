Пьяный самарец решил напугать громких соседей газовым пистолетом и выстрелил себе в ногу

Народного "мстителя" госпитализировали в больницу Фото: из соцсетей

В ночь на 5 ноября 2022 года жителей дома на улице Нагорная, 145 в Самаре разбудили пьяные мужчины, которые отдыхали возле подъезда. Один из жильцов решил «перевоспитать» буйную компанию и вышел на улицу с газовым пистолетом.

Как рассказывают очевидцы, самарец сам находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разговор шел на повышенных тонах, а после произошел выстрел. Соседи выглянули из окна и увидели, что мужчина с пистолетом лежит на асфальте и корчится от боли.

- Он попытался выстрелить в сторону пьющих на лавочке мужиков, но попал сам себе в ногу. К дому приехала полиция и скорая помощь. «Мстителя» забрали в больницу, - рассказывают очевидцы.

В настоящее время известно, что сотрудники правоохранительных органов уже установили личности участников вооруженного конфликта. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.