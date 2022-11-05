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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 18:03

В Самаре полицейские поймали закладчика наркотиков, который громко матерился на улице

Парень привлек внимание правоохранителей, нецензурно выражаясь в общественном месте
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Карманы матершинника были набиты наркотиками

Карманы матершинника были набиты наркотиками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции во время патрулирования в Советском районе Самары обратили внимание на молодого парня, который громко матерился в общественном месте. Для составления административного протокола нарушителя общественного порядка доставили в отделение полиции.

На опросе парень начал заметно нервничать, поэтому сотрудники правоохранительных органов решили его досмотреть. Карманы задержанного жителя Кинеля были набиты сверками с наркотиками. Всего у закладчика было изъято 29 свертков с метилмефедроном, общая масса составила более 20 граммов.

Молодой человек рассказал, что он учится в техникуме и решил найти себе подработку. В Интернете ему предложили работать курьером, забирать в тайниках закладки с наркотиками, а потом прятать их по Самаре. Ради денег студент согласился на преступление, он забрал партию наркотиков и планировал сбыть их в Промышленном и Советском районе, но был задержан полицейскими.

Жителю Кинеля предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений по статье 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». Сейчас студент находится под стражей, расследование продолжается.