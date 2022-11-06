Полицейские с собаками наведались в бары Самары

Полиция регулярно проводит такие рейды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полиция провела очередные профилактические мероприятия в барах города. Правоохранители с собаками искали наркотики в развлекательных заведениях на улицах Молодогвардейской и Лесной, а также на Московском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Во время проверки в барах находилось больше 280 посетителей и работников. По результатам освидетельствования у двух молодых людей 1995 и 2000 годов рождения предварительно установлен факт наркотического опьянения, биоматериалы направлены на дополнительное исследование, - рассказали в областном главке.

На 27-летнего самарца составили протокол об административном правонарушении: мужчина отказался проходить медосвидетельствование.