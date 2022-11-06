Улицу Пионерскую в Самаре включили в список объектов археологического наследия

Улица Пионерская находится в Самарском районе областной столицы. Фото: Яндекс.Карты

Улицу Пионерскую в Самаре признали объектом археологического наследия. Это свидетельствует из документа, опубликованного на сайте правительства региона. Приказ о включении улицы в перечень объектов культурного наследия улицы Пионерской подписал врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев 1 ноября 2022 года.

Уведомления о том, что теперь Пионерская - объект археологического наследия, направят собственникам земельных участков в течение 30 дней.

Улица Пионерская находится в Самарском районе областной столицы. Она идет от берега Волги до улицы Затонной. В разные годы Пионерская называлась Воскресенской, Путковской, Успенской и Пробойной.