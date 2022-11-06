Появились фото обновленного парка Воронежские озера в Самаре

Это только первый этап реконструкции парка, обновление Воронежских озер еще продолжится.

В мэрии Самары опубликовали фото парка Воронежские озера, где сейчас идет реконструкция. Рабочие закончили обновление фонтана. Тот остался на прежнем месте, но сменил внешний вид. Теперь в парке “сухой” фонтан.

Кроме того, на Воронежских озерах обновили тротуары, освещение, установили малые архитектурные формы, обустроили газоны и парковку, посадили деревья.

Часть парка заметно преобразилась.

Это только первый этап реконструкции парка. В следующем году обновление Воронежских озер продолжится.