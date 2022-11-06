Жители Самары останутся без холодной воды с 8 по 10 ноября 2022 года

Воду отключат из-за проведения ремонтных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 8 по 10 ноября коммунальщики проведут работы, которые потребуют кратковременного отключения холодной воды. Об этом сообщает “РКС-Самара”.

Во вторник, 8 ноября, с 8:00 до 22:00 воду отключат на улице Куйбышева в домах №№ 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 59 и на улице Пионерской, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Бойлер с водой установят около дома №38 по улице Куйбышева.

В среду, 9 ноября, с 8:00 до 18:00 воду отключат в домах по улице Садовой, 166 и 168 и по улице Рабочей, 34. Бойлер привезут к дому №34 по улице Рабочей.

9 ноября с 8:00 до 17:00 придется посидеть без воды и жителям домов 9 и 9А по улице Солнечной.

В четверг, 10 ноября, с 9:30 до 20:00 отключения запланированы на улицах Осетинской (в домах №№ 12, 14, 16, 18, 16а), Виталия Талабаева (№№ 2, 4, 6, 8) и в Засамарской слободе (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). Бойлер будет стоять около дома №16А по улице Осетинской.