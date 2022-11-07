Жителям Самары для счастливой жизни нужно 168 тысяч рублей в месяц

В топ-5 городов с самыми высокими запросами жителей вошла Москва. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob, проведенный с 30 сентября по 3 ноября, показал, что среднестатистическому самарцу для счастья нужно 168 тысяч рублей в месяц.

— В апреле 2022 года эта сумма составляла 160 тысяч рублей, в прошлом году – от 155 до 158 тысяч рублей, в 2019 году – 170 тысяч рублей, а в 2018 году – 173 тысячи рублей, — сообщает SuperJob.

В топ-5 городов с самыми высокими запросами жителей вошли Москва, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень. А с самыми скромными оказались в Оренбурге, Рязани и Ижевске.

За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам. Тенденция проявляется и с увеличением возраста: чем старше респонденты, тем выше их запросы.