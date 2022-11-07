Опубликованы раритетные фото парада 7 ноября 1941 года на пл. Куйбышева

Участники военного парада 7 ноября 1941 года / Фото: фотоархив ЦГАСО

Центральный государственный архив Самарской области опубликовал фото парада 7 ноября 1941 года на площади имени В.В. Куйбышева. На раритетных снимках запечатлены солдаты и военная техника.

Парад 7 ноября 1941 года был посвящен 24-й годовщине Октябрьской революции. Он был дублером московского парада. В случае налета немецкой авиации на Красную площадь в радиоэфир должна была пойти прямая трансляция из Куйбышева.

Представители Советской власти на трибуне принимают парад / Фото: фотоархив ЦГАСО

Командовал парадом генерал Максим Пуркаев, а принимал — маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Насколько известно, для участия в параде были привлечены стрелковые дивизии. В мероприятии задействовали несколько танков, грузовиков ЗиС-5 и ГАЗ-АА. После того, как по главной площади города стройными рядами прошли бойцы, последовала демонстрация рабочих — около 200 тысяч человек. Шествие длилось более 2 часов.

В параде 1941 года были задействованы десятки единиц военной техники / Фото: фотоархив ЦГАСО

Парад 7 ноября 1941 года поднял боевой дух солдат, а также произвел большое впечатление на иностранных дипломатов, которые на нем присутствовали. Последние были впечатлены военной мощью советского государства.

Напомним, с 2011-го в Самаре на площади Куйбышева ежегодно проходит парад Памяти. В этом году он состоится в 12-й раз. Ранее «КП-Самара» публиковала программу мероприятия.

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