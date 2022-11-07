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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:06

Врач Олег Абакумов назвал болезни, при которых у человека мерзнут руки и ноги

Причина постоянной мерзлоты может крыться в разных факторах
Ирина СИНЕГУБОВА
Чтобы снизить симптомы, терапевт рекомендует делать зарядку, больше пить, исключить из рациона алкоголь и кофе.

Чтобы снизить симптомы, терапевт рекомендует делать зарядку, больше пить, исключить из рациона алкоголь и кофе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт Олег Абакумов назвал болезни, при которых у человека постоянно мерзнут руки и ноги. По словам врача, проблемы связаны с сосудами или чем-то, что мешает им функционировать.

— Первая возможная причина мерзлоты – анемия. При дефиците железа или пониженном гемоглобине задерживается доставка крови в организме, сосуды расширяются и тепло отдается, — сообщает телеграм-канал "Доктор Абакумов".

Другая причина кроется в дефиците витаминов А и Е, а также недостатке насыщенных жиров. Еще одним фактором врач называет лишний вес, из-за которого сосуды сужаются. Проблема может быть и в нарушениях в щитовидке, и в сахарном диабете, и в пониженном давлении.

Чтобы снизить симптомы, терапевт рекомендует делать зарядку, больше пить, исключить из рациона алкоголь и кофе, не курить, делать массаж сухой щеткой. А также если позволяет здоровье, надо ходить в баню и сауну укреплять сосуды.