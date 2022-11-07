В Самаре выпустят лимитированные транспортные карты с новым оформлением в конце декабря

В конкурсе участвовали жители региона в возрасте от 7 до 23 лет. Фото: администрация Самары

В Самаре в конце декабря выпустят лимитированные транспортные карты с новым оформлением, которое победило в конкурсе на лучший дизайн.

— Это относится к студенческой и школьной картам. Тираж составит около 1 тысячи экземпляров, — сообщает администрация Самары.

Победители и лауреаты были приглашены в Дом профсоюзов для награждения. Им вручили грамоты и денежные призы. В одной из победивших работ отражены волжские просторы и авторский игровой персонаж – дракончик. На космическом фоне другой карты нарисована ракета и созвездия.

В конкурсе участвовали жители региона в возрасте от 7 до 23 лет. На макете карты обязательно нужно было изобразить одну из городских достопримечательностей, а на рисунке предлагаемого дизайна – выдуманного героя компьютерной игры.