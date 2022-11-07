В Самаре руководитель фонда правовой поддержки населения незаконно присвоил около 2,5 млн рублей

Промышленный районный суд Самары признал мужчину виновным. Фото: УФСБ России по Самарской области

Руководитель фонда правовой поддержки населения «Правовой центр Михаила Саватенкова» незаконно завладел денежными средствами в размере 2 миллиона 450 тысяч рублей.

— Саватенков получил деньги от представителя строительной фирмы Самары под предлогом дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам правоохранительных органов, УФНС и судам региона, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело. Промышленный районный суд Самары признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком.

Согласно данным с официального сайта, на данный момент с 11 июня 2020 года руководителем фонда значится Вера Саватенкова.

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