Самарчанка решила заработать на акциях и потеряла почти 800 тысяч рублей

Жертва мошенника обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. 45-летняя женщина решила выгодно вложить деньги, но в итоге осталась без своих сбережений. Она потеряла почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, самарчанка увидела в интернете объявление о заработке при покупке и торговле акциями. Она заполнила анкету, указав номер своего телефона для обратной связи. Вскоре женщине позвонил «эксперт». Он предложил ей поучаствовать в торгах и приобрести акции, чтобы потом иметь стабильный заработок. Доверчивая самарчанка согласилась и перевела на указанные собеседником счета около 800 тысяч рублей.

Через некоторое время «эксперт» перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей региона быть бдительнее и не доверять незнакомцам.

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